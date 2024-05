Gold-Silver Price : सोना-चांदी फिर हुआ महंगा, जानिए कितने बढ़े दाम...

how much property of Prime Minister Modi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को अपनी संसदीय सीट वाराणसी से अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में पीएम मोदी ने संपत्ति का विवरण भी दिया। हलफनामे की जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के पास कुल 3 करोड़ 2 लाख 6 हजार 889 रुपए की संपत्ति है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।