LOC के समीप आए ड्रोन पर सेना ने बरसाईं गोलियां, वापस लौटा पाक की ओर

Pakistani drone came near LOC: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुंछ जिले में 2 अलग-अलग स्थानों पर नियंत्रण रेखा (LOC) की सुरक्षा में लगे जवानों ने शुक्रवार को पाकिस्तानी ड्रोन (drone) को मार गिराने के लिए गोलियां चलाईं। अधिकारियों ने जम्मू में यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र के बालनोई-मेंधर और गुलपुर इलाके में उड़ते हुए ड्रोन दिखाई देने के बाद सेना ने गोलियां चलाईं जिसके बाद वे पाकिस्तानी सीमा में लौट गए।

2 ड्रोन को घुसते हुए देखते ही गोलियां चलाईं : उन्होंने बताया कि दोनों इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं ड्रोन ने कोई हथियार या फिर किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ तो नहीं गिराया। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने सुबह करीब 6.30 बजे मेंधर के बालनोई इलाके में 2 ड्रोन को घुसते हुए देखने के बाद गोलियां चलाईं जिसके बाद रिमोट से उड़ाई जाने वाली ये मशीनें लौट गईं।

पाकिस्तान ड्रोन से मादक पदार्थ और हथियार गिरा रहा : उन्होंने बताया कि ठीक इसी तरह उसी समय गुलपुर इलाके में भी 2 ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने गोलियां चलाईं। पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों और हथियारों को गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में हथियारों और मादक पदार्थों को गिराने के उद्देश्य से सीमा पार से उड़ाए गए ड्रोन के बारे में जानकारी देने वालों को 3 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta