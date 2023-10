पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पाकिस्तान से ड्रोन से मंगाते थे हथियार

Punjab news in hindi : पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित समूह 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस कुख्‍यात संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल के आकाओं ने उसके सदस्यों को लोगों की लक्षित हत्याएं करने का काम सौंपा था। पुलिस ने गिरफ्तार संदिग्धों के पास से 6 पिस्तौल और 275 कारतूस भी बरामद किए हैं।

यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'एक बड़ी सफलता में एसएएस नगर पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (बीकेआई) संगठन के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बीकेआई मॉड्यूल के सदस्यों को लक्षित हत्याओं का काम सौंपा गया था।'

In a major breakthrough, @sasnagarpolice has busted a terrorist module and arrested 4 operatives of outfit BKI (Babar Khalsa International)



The BKI module was tasked for targeted killings



Drones were used to smuggle weapons from #Pakistan (1/2) pic.twitter.com/u130Stc2ya