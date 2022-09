अमित शाह के दौरे से पहले खड़ी बसों में ब्लास्ट, 8 घंटों में 2 घमाकों से दहला उधमपुर

जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार रात एक खड़ी बस में रहस्यमय विस्फोट होने से दो लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि खाली बस अपनी नियमित सेवा के बाद दोमेल चौक पर एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी तभी रात करीब साढ़े 10 बजे उसमें विस्फोट हुआ।

विस्फोट में दो लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। विस्फोट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

J&K | Another mysterious blast occurred on a bus in Udhampur. The second blast in last 8 hours. https://t.co/nKTPP3QKgV pic.twitter.com/SBGw6URNU9