Deepfake को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन, 7 दिन में जारी होंगे कड़े IT नियम

New IT rules in 7-8 days : केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि ‘डीपफेक’ (Deepfake) से निपटने के लिए अगले 7 दिन में सख्त आईटी नियमों को अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि डीपफेक को लेकर जो परामर्श जारी किया गया था, उसको लेकर मंचों का अनुपालन मिला-जुला है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों को स्पष्ट कर दिया था कि यदि ‘डीपफेक’ पर उसकी सलाह का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, तो नए आईटी नियमों लाए जाएंगे।

चंद्रशेखर ने एक कार्यक्रम के दौरान अलग से बातचीत में कहा कि अनुपालन के स्तर पर रुख मिला-जुला रहा है। मैंने सलाह के समय कहा था कि यदि यह पाया जाता है कि परामर्श का अनुपालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, तो हम इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से आईटी नियमों में संशोधन करेंगे और इसे अधिसूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित आईटी नियम एक सप्ताह में आने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि परामर्श में जो था उसे अब आईटी नियमों में शामिल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में यह हो जाएगा।

चंद्रशेखर ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बोट विनिर्माण इकाई का दौरा किया। उन्होंने वहां कर्मचारियों और सह-संस्थापक अमन गुप्ता के साथ बातचीत की। भाषा Edited By : Sudhir Sharma