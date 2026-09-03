राष्‍ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। मुझे नहीं पता कि ईरान और कितना नुकसान सह सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने पिछली रात ईरान पर 'बहुत बड़ा हमला' किया था। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हाल में लगाए गए सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। इनमें रडार और मिसाइल से जुड़ी प्रणाली शामिल थे।

ईरान पर अमेरिका का ‘बहुत बड़ा हमला’

ईरान के पास रडार नहीं

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि ईरानी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में रडार और मिसाइल प्रणाली को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही थी। वह बारूदी सुरंगें बिछाने की क्षमता भी दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका कई जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान के पास रडार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसे नष्ट कर दिया है।