दिल्ली के कप्तान पंत ने एक हाथ से मारा छक्का, फैंस ने कहा कमाल कर दिया (वीडियो)

Even umpire uses two hands for a six but Pant uses one — Sagar (@sagarcasm) October 10, 2021

Pant is the bumrah of batting pic.twitter.com/6hmizprroY — Udayaditya (@RizingSun75) October 10, 2021

Jersey changes but one shot remains same for Rishabh Pant. pic.twitter.com/FoCyry26kv — Johns. (@CricCrazyJohns) October 10, 2021

One hand six by KING RISHABH PANT pic.twitter.com/ZhdzRnADOh — SURBHI SHARMA(@Imsurbhis) October 10, 2021

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ के कप्तान लगभग आधी पारी के बाद क्रीज पर उतरे थे उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने वाल पृथ्वी शॉ भी जल्द आउट हो गए। दिल्ली के स्कोर का पूरा दारोमदार पंत के कंधो पर आ गया था जो पंत ने बखूबी निभाया।ऋषभ पंत ने अंत तक बल्लेबाजी की और दिल्ली को 172 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। पंत ने 35 गेंदो में अपना अर्धशतक बनाया उन्होंने 35 गेंदो में 51 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसमें से 1 छक्का उन्होंने एक हाथ से लगाया।इस छक्के की ट्विटर पर काफी चर्चा हो रही है। इस छक्के पर पंत के लिए कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले।यह छक्का ऋषभ पंत ने 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लेग साइड में लगाया। इस छक्के से स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक उछल पड़े।चेन्नई के खिलाफ पृथ्वी शॉ (34 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) को छोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर जल्दी आउट हो गये, पर पंत (35 गेंद, तीन चौके और दो छक्के) और शिमरोन हेटमायर (24 गेंद में 37 रन, तीन चौके, एक छक्का) ने चौथे विकेट के लिये 50 गेंद में 83 रन की साझेदारी कर टीम को 172तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की।