IPL 2022: इंदौर शहर भी शामिल है 2 नई टीमों की बोली में, लेकिन ट्विटर पर लग रहे हैं लखनऊ और अहमदाबाद के कयास

आईपीएल की दो नयी टीमों का एलान आगामी 25 अक्टूबर को किया जाएगा बीसीसीआई ने मंगलवार को एक बयान जारी कर यह घोषणा की।बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि 25 अक्तूबर को दो नई फ़्रेंचाइज़ियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बोली जमा करने की समय सीमा हाल ही में 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई थी। पता चला है कि अब तक लगभग 11 बोलीदाताओं ने निविदा दस्तावेज़ ख़रीदा था। बीसीसीआई ने प्रत्येक नई फ़्रेंचाइज़ियों के लिए 2000 करोड़ रुपये (लगभग 270 मिलियन अमरीकी डालर) के क्षेत्र में न्यूनतम बोली मूल्य निर्धारित किया है।अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी और कटक सहित छह शहर प्रतिस्पर्धा में हैं, जहां सफल बोली लगाने वाले किसी दो टीम को में खेलने का मौक़ा मिलेगा।बीसीसीआई ने 25 अक्तूबर को अगली साइकल (2023-27) के लिए आईपीएल मीडिया अधिकारों के लिए भी एक निविदा जारी करने का फ़ैसला किया है। आईपीएल मीडिया अधिकार क्रिकेट में सबसे आकर्षक और अहम स्थान रखता है। 2017 में, स्टार इंडिया ने 2018-22 सीज़न के लिए - दुनिया भर में टेलीविज़न और डिजिटल दोनों - के लिए आईपीएल अधिकारों को रिकॉर्ड 16,347.5 करोड़ रुपये (तब 2.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर) ख़र्च कर अपने नाम किया था।ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि गोयनका ग्रुप की टीम और अडानी ग्रुप की टीम की बोली लगा सकता है। हालांकि इससे पहले भी गुजरात लॉयंस नाम की टीम आईपीएल से जुड़ चुकी है।नीलामी की संभावित तारीख दुबई में आईपीएल फाइनल के ठीक दो दिन होने के मद्देनजर टीमों की बोली दुबई या मस्कट में हो सकती है। समझा जाता है कि बीसीसीआई ने बोली लगाने वाली संभावित पार्टियों को नीलामी की अंतिम तिथि और स्थान के बारे में जल्द सूचित किए जाने की जानकारी दी है।आईटीटी (निविदा का निमंत्रण) दस्तावेज पांच अक्टूबर तक खरीद के लिए उपलब्ध होगा और 17 अक्टूबर को नीलामी होने की संभावना है। यह पुष्टि की गई है कि कोई ई-नीलामी नहीं होगी और बंद बोली प्रक्रिया की सदियों पुरानी प्रथा का पालन किया जाएगा।सूत्रों के अनुसार बोली लगाने के दो चरण होंगे, कानूनी और वित्तीय। एक बार कानूनी विभाग द्वारा बोलीदाता के योग्यता मानदंडों से संतुष्ट हो जाने के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। कोई भी दो से छह शहरों के लिए बोली लगा सकता है। अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, कटक, गुवाहाटी और धर्मशाला बोली के लिए उपलब्ध शहर हैं। दो उच्चतम बोली लगाने वालों को टीमें दी जाएंगी।अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और लखनऊ का इकाना स्टेडियम फ्रेंचाइजी की पसंद हो सकते हैं क्योंकि इन स्टेडियमों की क्षमता अधिक है।उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रत्येक आईपीएल टीम के लिए लीग मैचों की संख्या 14 होती है, जो नई दो टीमों के बाद 18 हो सकती है। अभी प्रत्येक टीम कम से कम सात मैच घरेलू मैदानों पर और सात घर से बाहर खेलती है। लेकिन दो नई टीमों के आने के बाद प्रत्येक टीम नौ मैच घरेलू मैदान और नौ घर से बाहर खेल सकती है।बीसीसीआई ने वित्तीय जरूरतों को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा है कि बोली लगाने वाली प्रत्येक पार्टी की कुल संपत्ति 2500 करोड़ रुपए होनी चाहिए और कंपनी का कारोबार तीन हजार करोड़ रुपए का होना चाहिए। एक संघ के मामले में, बीसीसीआई केवल तीन भागीदारों को अनुमति देगा और उनमें से एक को 2500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति और तीन हजार करोड़ रुपए के कारोबार के उपरोक्त मानदंडों को पूरा करना होगा।इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2022 के सत्र में दो नयी फ्रेंचाइजी टीमों को जोड़ने से भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के खाते में जल्द ही कम से कम 5000 करोड़ रुपये जमा हो सकते हैं।आईपीएल के वित्तीय पक्ष को देखने वाले सूत्र ने बताया कि यदि बोली प्रक्रिया योजना के अनुसार आगे बढ़ी तो बीसीसीआई को कम से कम 5000 करोड़ रुपये का लाभ होगा क्योंकि कई कंपनियां बोली प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखा रही हैं।