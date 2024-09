ISIS ने क्‍यों रची पोप फ्रांसिस की हत्‍या की साजिश, 7 आरोपी गिरफ्तार

Why did ISIS plot to kill Pope Francis : आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) ने ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान उन पर हमला कर हत्‍या की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस के आतंकवादीरोधी दस्ते ने इसे विफल करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

खबरों के अनुसार, ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस इन दिनों एशिया-प्रशांत की 12 दिवसीय यात्रा पर हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान उन पर हमला कर हत्‍या की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस के आतंकवादीरोधी दस्ते ने इसे विफल करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार लोगों में से कुछ आईएसआईएस से जुड़े थे। ये आतंकी जकार्ता में दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्तिकलाल की पोप फ्रांसिस की यात्रा से नाराज थे। ये आतंकी पोप फ्रांसिस की यात्रा के सीधे प्रसारण के दौरान अजान के प्रसारण से परहेज करने के अनुरोध से भी नाराज थे।

हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के घर की तलाशी ली गई उस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह पोप फ्रांसिस पर हमला करने की साजिश रच रहा था। हिरासत में लिए गए इस व्यक्ति के घर की तलाशी के दौरान धनुष-बाण, एक ड्रोन और आतंकी संगठन आईएसआईएस के पर्चे बरामद हुए हैं।

जांच अब भी जारी है और अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हिरासत में लिए गए लोग एक-दूसरे को जानते हैं और क्या वे एक ही आतंकी समूह के सदस्य हैं। पोप फ्रांसिस 3 से 6 सितंबर के बीच जकार्ता में थे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है।

इंडोनेशिया में 87 फीसदी मुस्लिम हैं। इंडोनेशिया में हाल के वर्षों में धर्म के नाम पर हिंसा देखने को मिली है। इसमें 2021 और 2022 में आईएसआईएस से प्रेरित समूह से जुड़े आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं। पोप फ्रांसिस ने इंडोनेशिया में कट्टरपंथ को रोके जाने की बात कही है।

