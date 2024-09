CM मोहन यादव ने की इंदौर के विकास कार्यों की समीक्षा, लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

Why did ISIS plot to kill Pope Francis : आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) ने ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान उन पर हमला कर हत्‍या की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस के आतंकवादीरोधी दस्ते ने इसे विफल करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।