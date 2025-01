शपथ लेते ही एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, 10 बड़े फैसलों से हिल जाएगी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्‍ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। ट्रंप ने एक ताकतवर नेतृत्व और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की दृष्टि के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की है।

Donald Trump news in hindi : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्‍ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने एक ताकतवर नेतृत्व और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की दृष्टि के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की है। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाइडन प्रशासन के 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने आव्रजन, शुल्क और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में अमेरिकी नीतियों को आक्रामक रूप से बदलने का वादा किया है। ट्रंप के इन 10 फैसलों का असर पुरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है।

अमेरिका फर्स्ट : शपथ ग्रहण के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया अब अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। उन्होंने भ्रष्‍टाचार, महंगाई को खत्म करने का वादा किया।

एनर्जी इमरजेंसी : डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एनर्जी इमरजेंसी लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य ईंधन की कीमतें घटाने के साथ ही पेट्रोल, डीजल और कोयले का भंडारण बढ़ाना है। इसका उद्देश्य दुनियाभर में अमेरिकी ईंधन का एक्सपोर्ट बढ़ाना भी है।

पेरिस जलवायु समझौते से बाहर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकाल लिया है। पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य दीर्घकालिक लक्ष्य पूर्व औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे, और यदि संभव हो तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।

WHO से बाहर : ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका 1948 में WHO का सदस्य बना था। वह इस वैश्‍विक संस्था को फंड देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक था। अमेरिका के इस फैसले से विश्व स्वास्थ्य संगठन को बड़ा झटका लगा है।

पनामा नहर वापस लेंगे : ट्रंप ने चीन से पनामा नहर वापस लेने का फैसला किया है। अमेरिका का दावा है कि नहर हमने बनाई लेकिन चीन ने यहां आधिपत्य स्‍थापित कर लिया है। वह अमेरिका से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पनामा नहर हमारी है, हमारी ही रहेगी।

ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म : ट्रंप ने अमेरिका में थर्ड जेंडर समाप्त करने का फैसला किया है। देश में अब पुरुष और महिला 2 ही जेंडर होंगे। इस फैसले से खुद को ट्रांसजेंडर मामने वाले लाखों को सरकार से मिलने वाले फायदे बंद हो जाएंगे।

EV पर सब्सिडी बंद : अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ईवी गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म करने का भी एलान कर दिया। ट्रंप के इस कदम से जहां ईवी वाहनों को बड़ा झटका लगा है वहीं अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी नया जीवन मिलेगा। अमेरिका में पहले 20 कं‍पनियां पेट्रोल डीजल वाहन बना रही थी, जो अब घटकर 12 ही रह गई है।

संसद परिसर पर हमले के आरोपियों को क्षमादान : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन परिसर (यूएस कैपिटल) पर हुए हमले के आरोपियों एवं अपने लगभग 1,500 समर्थकों को क्षमादान दे रहे हैं। ट्रंप का यह कदम अपेक्षित था, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान में इसका जिक्र किया था। संसद भवन परिसर पर ट्रंप के समर्थकों के हमले में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे।

मैक्सिको बॉर्डर सील : राष्‍ट्रपति बनते ही ट्रंप ने मैक्सिको से लगी अमेरिकी बॉर्डर को सील कर दिया है। पिछले 4 सालों में इस रास्ते से लगभग 15 लाख लोग अमेरिका में घुसपैठ कर चुके हैं। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर मैकिनले की खाड़ी करने का फैसला किया है।

टिकटॉक को राहत : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो साझा करने वाले मंच टिकटॉक के संचालन को 75 दिन बढ़ाने संबंधी एक शासकीय आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला संघीय कानून प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले ऐप को शनिवार को बंद किया गया था।

