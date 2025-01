Panama Canal को वापस लेंगे, शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति Donald Trump ने किए बड़े ऐलान, भाषण की बड़ी बातें

Donald Trump inauguration Full text of the new Presidents speech : राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर से गुजरने के लिए अमेरिकी जहाजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने पनामा नहर को वापस लेने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि पनामा नहर पर कब्जा वापस लेंगे। 1977 तक पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल था और उसके बाद 1999 तक पनामा और अमेरिका दोनों इसे कंट्रोल करते थे और साल 1999 के बाद इस नहर पर पूरी तरह से पनामा का कंट्रोल हो गया।

बने 47वें राष्ट्रपति : डोनाल्ड जे. ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही चार साल बाद दूसरी बार सत्ता में उनकी उल्लेखनीय वापसी हो गई।





रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप (78) ने एक ताकतवर व्यक्ति और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की दृष्टि के साथ व्हाइट हाउस में वापसी की है। साथ ही उन्होंने आव्रजन, शुल्क और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में अमेरिकी नीतियों को आक्रामक रूप से बदलने का वादा किया है। ट्रंप से पहले जे डी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली।





ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद 10 बड़े ऐलान 1. पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा। 2. अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करेंगे, पकड़ो और छोड़ो सिस्टम खत्म करेंगे।

3. दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटरनल रेवेन्यू सर्विस का गठन। 4. एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम में बदलाव करेंगे।

5. गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। 6. घुसपैठ रोकने के लिए मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान करेंगे।

7. ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। 8. विदेशी गिरोहों के खात्मे के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 लागू करेंगे।

9. ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म, सिर्फ दो जेंडर होंगे- पुरुष और महिला। 10. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म करेंगे।

ट्रंप ने पांच नवम्बर के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस पर शानदार जीत दर्ज की थी। ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान दो बार हमला किया गया और उन्हें दो बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। चार साल पहले, ट्रंप ने पद पर बने रहने के लिए 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने का असफल प्रयास किया था। इस चुनाव में उनकी जीत को अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वापसी माना गया।



पनामा नहर को लेकर क्या कहा : ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पनामा नहर के निर्माण में पहले से कहीं अधिक धन खर्च किया और 38 लोगों की जान चली गई। पनामा का हमसे जो वादा किया गया था, उसे तोड़ दिया गया। सबसे बढ़कर, चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है और हमने इसे चीन को नहीं दिया। हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं।

अब सिर्फ दो जेंडर होंगे : ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि 'हम अपने शहरों में कानून और व्यवस्था वापस लाने जा रहे हैं। आज से, अमेरिकी सरकार की आधिकारिक नीति के तहत... केवल दो जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो रंगभेद रहित और योग्यता पर आधारित होगा।

दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी घोषित : राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले भाषण में कहा कि हम अपनी दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। ट्रंप ने मेक्सिको के साथ लगती अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना भेजने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। उन्होंने कहा कि मेक्सिको बॉर्डर पर भारी संख्या में अमेरिकी सेना को तैनात किया जाएगा।





स्वर्णिम युग की शुरुआत : ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग अभी शुरू हो रहा है।’’ उन्होंने कई और अतिशयोक्तिपूर्ण लेकिन अस्पष्ट वादे जोड़े: ‘‘एक रोमांचक नए युग की शुरुआत हो रही।’’ एक राष्ट्र ‘पहले से कहीं अधिक महान, मजबूत और कहीं अधिक असाधारण।’ उन्होंने कहा, ‘‘अपनी संप्रभुता को फिर से हासिल करेंगे। हमारी सुरक्षा बहाल की जाएगी। न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा।’’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगी जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो।’’

बाइडेन सरकार को बताया भ्रष्ट : ट्रंप ने अमेरिका के पिछले नेतृत्व को भ्रष्ट बताया। ट्रंप ने पिछले चार वर्षों के दौरान अमेरिका के नेतृत्व को अक्षम और भ्रष्ट बताया, तथा यह उन नकारात्मक बयानों की प्रतिध्वनि थी, जिन्हें वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपने चुनाव अभियान के दौरान हर रोज प्रचारित करते थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन, या किसी अन्य डेमोक्रेट का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह किसकी बात कर रहे थे। ट्रंप ने जोरदार तरीके से कहा कि हमारे पास एक ऐसी सरकार थी जो घरेलू स्तर पर एक साधारण संकट को भी नहीं संभाल सकी जबकि विदेशों में विनाशकारी घटनाएं जारी हैं।



पहली रैली में दी थी धमकी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली बड़ी रैली में पनामा नहर पर नियंत्रण वापस लेने की धमकी दी थी। पनामा नहर का विवाद काफी समय से चला आ रहा है, ट्रंप ने कहा था उनका प्रशासन पनामा नहर को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका के इस फैसले पर ये भी कहा कि पनामा नहर को ‘मूर्खतापूर्ण’ तरीके से सौंपा गया है।

क्या है पनामा : पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। यह देश उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले एक संकरे भूभाग पर स्थित है। पनामा अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। इसे लैटिन अमेरिका का दुबई भी कहा जाता है। जबकि पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई करीब 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। नहर को पनामा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma