यूनाइटेड हेल्थकेयर के ब्रायन थॉम्पसन की हत्या, कौन थे सबसे बड़ी प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा कंपनी के CEO

United health care CEO murder : अमेरिका की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी यूनाइटेड हेल्थकेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन थॉम्पसन की न्यूयॉर्क सिटी में एक होटल के बाहर गोली मारकर हत्या की दी गई। थॉम्पसन को सुबह करीब पौने सात बजे मास्क पहने एक शख्स ने गोली मारी। गोली उनके पीठ और दाहिने पैर में लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, यह एक टारगेटेड अटैक था। उसने हमलावार की गिरफ्तार में मदद के लिए 10,000 डॉलर के इनाम की घोषणा की है।

इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। इसमें दिखाई दे रहा है कि हमलावर पहले से होटल के बाहर ब्रायन थॉम्पसन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ब्रायन वहां पहुंचते हैं, हमलावर उन्हें गोली मार देता है। इस दौरान हमलावर की बंदूक जाम भी हो जाती है लेकिन वह उसे साफ कर दोबारा गोलियां चलाता है।

