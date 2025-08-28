गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :न्यूयॉर्क/वाशिंगटन , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (12:45 IST)

ट्रंप प्रशासन H1b कार्यक्रम और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में करेगा बदलाव, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर

H1b Program: अमेरिकी वाणिज्य मंत्री (US Commerce Secretary) हॉवर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन एच1बी (H1b) कार्यक्रम और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बदलाव लाने की योजना बना रहा है। एच1बी (H1B) भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे अधिक मांग वाला गैर-आप्रवासी वीजा है। ल्यूटनिक ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज (Fox News) को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मैं एच1बी कार्यक्रम में बदलाव की प्रक्रिया में शामिल हूं। हम उस कार्यक्रम को बदलने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वह बहुत बुरा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में बदलाव करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका में स्थायी निवास दिया जाता है।
 
सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होता है : ल्यूटनिक ने कहा कि आप जानते हैं, हम ग्रीन कार्ड देते हैं। औसत अमेरिकी सालाना 75,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है और औसत ग्रीन कार्ड प्राप्तकर्ता 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है। हम यह सब देख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसे बदलने वाले हैं। गोल्ड कार्ड आने वाला है और हम देश में आने वाले अच्छे लोगों को चुनेंगे। अब इसे बदलने का समय आ गया है। एच-1बी वीजा से सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होता है।ALSO READ: भारत पर 50% टैरिफ से ट्रंप ने उठाया आत्मघाती कदम, अमेरिकी अर्थशास्त्री की रिपोर्ट
 
मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ल्यूटनिक ने कहा कि मौजूदा एच1बी वीजा प्रणाली एक घोटाला है जिसके तहत अमेरिकियों की नौकरियां विदेशी कर्मचारियों को दी जाती हैं। अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करना सभी बड़ी अमेरिकी कंपनियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब अमेरिकियों को नियुक्त करने का समय आ गया है।
 
फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि एच1बी वीजा पूरी तरह से घोटाला बन गया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां सिस्टम के साथ खेल करती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां बड़ी संख्या में अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही हैं जबकि वे नए एच1बी वीजा भी ले रही हैं और एच1बी का नवीनीकरण भी करा रही हैं।(भाषा)
 
रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानीहत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैंJagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्‍ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशीहनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बरकरार, प्रशासन हुआ सतर्क

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बरकरार, प्रशासन हुआ सतर्कYamuna water level above: दिल्ली (Delhi) में यमुना नदी (Yamuna water) का जलस्तर गुरुवार को दूसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 205.45 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का निशान 205.22 मीटर पर है। बुधवार रात 8 बजे नदी का जलस्तर 205.35 मीटर के निशान पर पहुंच गया था और तब से इसमें वृद्धि हो रही है।

नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 आतंकी, पुलिस ने जारी की तस्वीरें, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट

नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 आतंकी, पुलिस ने जारी की तस्वीरें, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्टBihar on alert : बिहार पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि कुख्‍यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें जारी की है।

सीतामढ़ी में राहुल गांधी बोले, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीब

सीतामढ़ी में राहुल गांधी बोले, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीबVoter Adhikar Yatra : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन सीतामढ़ी में दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से जो 65 लाख वोट कटे हैं, उनमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के नाम हैं। इसमें अमीरों का नाम नहीं है।

पालघर में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई

पालघर में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुईBuilding collapses in Palghar: महाराष्ट्र में पालघर जिले के विरार में एक इमारत ढहने की घटना में रातभर जारी रहे बचाव अभियान के दौरान 3 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई से सटे पालघर के विरार इलाके के विजय नगर में मंगलवार रात 12 बजकर 5 मिनट पर लगभग 50 फ्लैट वाला अनधिकृत 4 मंजिला रमाबाई अपार्टमेंट पास के एक खाली पड़े मकान पर गिर गया।

LIVE: सीतामढ़ी में राहुल गांधी का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीब

LIVE: सीतामढ़ी में राहुल गांधी का दावा, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीबLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख गरीब लोगों के नाम हटा दिए गए। पल पल की जानकारी...

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
