ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर, ट्रांसजेंडर सैनिकों पर लग सकता है प्रतिबंध ट्रंप ने उन सैनिकों को भी बहाल करने का आदेश दिया जिन्हें कोविड-19 टीके लेने से इंकार करने के कारण हटा दिया गया था।

Transgender troops banned in the US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रक्षामंत्री पीट हेगसेथ (Defense Minister Pete Hegseth) को ट्रांसजेंडर सैनिकों संबंधी पेंटागन की नीति को संशोधित करने का निर्देश दिया है। ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश से भविष्य में अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर सैनिकों (Transgender troops) की भर्ती पर प्रतिबंध लग सकता है।

ट्रांसजेंडर कार्यकारी आदेश : ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी और ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश भविष्य में प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने आदेश में दावा किया कि ट्रांसजेंडर सैनिकों द्वारा सेना में ड्यटी करना 'एक सैनिक की सम्मानजनक, सत्यनिष्ठ और अनुशासित जीवनशैली' को लेकर प्रतिबद्धता के साथ टकराव की स्थिति पैदा करता है।



ट्रंप ने इसे सेना की तैयारियों के लिए हानिकारक बताया : ट्रंप ने इसे सेना की तैयारियों के लिए हानिकारक बताते हुए इसे संशोधित करने को भी कहा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन यह मामला कई वर्षों तक अदालतों में उलझा रहा। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही इसे पलट दिया गया था।ALSO READ: ट्रंप कैबिनेट में हेगसेथ होंगे अमेरिकी रक्षामंत्री, सीनेट ने लगाई मुहर

ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान न्यायालयों में इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाले ट्रांसजेंडर सैनिकों के वकीलों ने पहले ही इस नए प्रतिबंध के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लिया है। इसके अलावा वर्ष 2021 में कम से कम 8,200 सैनिकों को कोविड-19 रोधी टीका लगवाने से मना करने पर वैध आदेश का पालन करने से इंकार करने के कारण सेना से बाहर कर दिया गया था। ट्रंप ने इन सैनिकों की सेवा को दोबारा बहाल करने का भी आदेश दिया है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta