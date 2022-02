20 साल बाद इटली में मिली 'अवलोकितेश्वर पद्मपाणि' की मूर्ति

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह मूर्ति देवीस्थान कुंडुलपुर मंदिर में लगभग 1200 वर्षों तक सुरक्षित रही, जब तक कि इसे सन 2000 की शुरुआत में अवैध रूप से चोरी कर भारत से बाहर तस्करी करके नहीं लाया गया।

पत्थर की बनी अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की यह मूर्ति 8वीं-12वीं शताब्दी की है। अवलोकितेश्वर को अपने बाएं हाथ में एक खिलते हुए कमल के तने को पकड़े हुए खड़ा दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है जो सभी बुद्धों की करुणा का प्रतीक है।

Glimpses of the handing over ceremony of the stone statue of @MEAIndia @MinOfCultureGoI @IndiainItaly @iccr_hq @AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/g5ACc2Dsgv