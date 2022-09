रन वे पर एयर इंडिया के विमान से निकला धुंआ, इमरजेंसी में यात्रियों को निकाला

एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट-कोच्चि फ्लाइट जब उड़ान के दौरान रनवे पर थी तभी उसमें धुएं का पता चला। इसके बाद इमरजेंसी में यात्रियों को स्लाइड के माध्यम से बाहर निकाला गया।

141 Passengers & 6 crew members of IX-442,VT-AXZ ,have to be evacuated on slides from aircraft when erupted from the flight at Muscat Aiport. pic.twitter.com/amOH0hQhRI