S Jaishankar UNGA: पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद वाले सवाल पर जयशंकर का जवाब, बोले- ‘आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद से जुड़े सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पत्रकार ने भारत पर पाकिस्तान में आतंकवाद को कथित तौर पर प्रायोजित करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया था। जयशंकर ने जवाब दिया, “एक आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है।

यह घटनाक्रम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र (UNGA 81) के दौरान हुआ। जयशंकर लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेइसोलोव नैंती के साथ समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

पाकिस्तानी पत्रकार ने क्या पूछा?

ब्रीफिंग के अंत में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया कि भारत सरकार पाकिस्तान में आतंकवाद को कथित रूप से प्रायोजित करना कब बंद करेगी। रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्यक्रम पहले से remarks-only briefing के तौर पर घोषित किया गया था। इसके बावजूद पत्रकार ने अंत में आतंकवाद से जुड़ा सवाल उठाया, जिस पर जयशंकर ने संक्षिप्त जवाब दिया।

जयशंकर के जवाब के बाद क्या हुआ?

जयशंकर के जवाब के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरिश पर्वतनेनी ने पत्रकार से कहा कि उन्होंने जवाब सुन लिया है और वह स्पष्ट था। इसके बाद जयशंकर और अन्य प्रतिनिधि कार्यक्रम से बाहर चले गए।

UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय न्यूयॉर्क में 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के हाई-लेवल वीक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी की हैं।

जयशंकर के UNGA कार्यक्रम में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ भारत के विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा शामिल रही है। उन्हें 26 सितंबर को UNGA की General Debate में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य भी देना है।

#WATCH | 81st UNGA Session | "A terrorist country is asking me that question," says EAM Dr S Jaishankar in response to a Pakistani’s attempt at heckling EAM with a terrorism ‘question’ pic.twitter.com/wIfu9OUhfO — ANI (@ANI) September 25, 2026 एक दिन पहले शहबाज शरीफ से भी पूछा गया था सवाल यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इससे एक दिन पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी एक भारतीय पत्रकार ने आतंकवाद से जुड़ा सवाल किया था। इससे जुड़े दोनों घटनाक्रमों को UNGA के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर जारी सार्वजनिक बयानबाजी के संदर्भ में देखा जा रहा है।