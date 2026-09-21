आडवाणी, धनखड़ और एस जयशंकर समेत कई दिग्गजों को SIR नोटिस, आखिर क्या है वजह?

ALSO READ: दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे SIR के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्‍ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू , मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, मतदाताओं की ओर से जमा कराए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ विसंगतियां मिलने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं।

दिल्ली में SIR के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। इसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर मिला है। इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले SIR की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं आ पाया है।

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा।

आडवाणी को क्यों मिला नोटिस?

पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को SIR के तहत नोटिस मिला है। इन तीनों के मौजूदा रिकॉर्ड का 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया। हालांकि एलके आडवाणी के बेटे जयंत के रिकॉर्ड का मिलान हो गया है। परिवार के सभी चार सदस्य नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं।

जयशंकर को इस वजह से मिला नोटिस

विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर को भी नोटिस मिला है। दोनों के रिकॉर्ड को 'Unmapped with Last SIR' कैटेगरी में रखा गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश को भी नोटिस दिया गया है।

चुनाव आयुक्त संधू को भारी पड़ी गलती

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का नाम भी इस लिस्ट में आया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने SIR फॉर्म में अपना नाम 'डॉ. एसएस संधू' लिखा है, जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम 'सुखबीर सिंह संधू' दर्ज है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मतदाता प्रविष्टि को अब वैलिडेट कर दिया गया है। उन्हें उम्र से संबंधित एक विसंगति के कारण नोटिस जारी हुआ था।

इन दिग्गजों को नोटिस

दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल समेत कई अन्य प्रमुख मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को ‘लास्ट SIR से अनमैप्ड’ होने के आधार पर नोटिस जारी किया गया है।