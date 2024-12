PM मोदी ने की महाभारत और रामायण का अरबी में अनुवाद करने वाले कुवैत के 2 नागरिकों से मुलाकात

kannauj news 2 girls married each other one changed her gender : कन्नौज जिला मुख्यालय के सराय मीरा देविन टोला निवासी एक युवती शिवांगी ने लिंग परिवर्तन कराने के बाद रानू (32) बनकर अपनी सहेली ज्योति (25) से शादी कर ली। इस शादी को परिजनों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिये सार्वजनिक किया।