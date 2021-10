G-20 के नेताओं के साथ ट्रेवी फाउंटेन पहुंचे पीएम मोदी, क्यों खास है यह ऐतिहासिक स्थल...

यह फव्वारा इटली के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है और पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। ऐतिहासिक फव्वारे ने उन कई फिल्मकारों को आकर्षित किया है, जिन्होंने बारोक कला-शैली वाले इस स्मारक को रूमानी स्थल के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय बनाया है।

जी20 इटली ने ट्वीट किया, 'जी20 के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने जी20 रोम सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत शहर के एक प्रतीकात्मक स्थान ट्रेवी फाउंटेन की सैर के साथ की, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत फव्वारों में से एक है।'

The #G20 Leaders toss a coin into the Trevi Fountain. The tradition holds that a coin thrown into the fountain will ensure a return to Rome. #G20RomeSummit #G20Italy pic.twitter.com/F335SJMRZ6

प्रसिद्ध फव्वारे का दौरा करने के बाद मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। वह सतत विकास पर एक सत्र और एक अन्य कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

#G20 Heads of Delegation start the 2nd day of the #G20RomeSummit with a walk to a symbolic place of the city: Trevi Fountain, one of the world's most beautiful fountains and famous for the traditional coin toss. #G20Italy