पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात

रोम। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की। उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर भी हैं।

