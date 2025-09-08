सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (10:11 IST)

किसके इशारे पर बिक रहा डेटा, पाकिस्तान में 150 में लोकेशन, 600 में फोन टैप?

data leak in Pakistan
पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों का डेटा कौड़ी के भाव में बिक रहे हैं। लोकेशन के लिए संदिग्ध सिर्फ 150 रुपए (भारतीय) ले रहे हैं। सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है।

पाकिस्तान में मंत्री, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोगों के फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों के फोन की लोकेशन 500 रुपए (पाकिस्तानी) में मिल जा रही है, जो भारतीय रुपया सिर्फ 155 है।

पाकिस्तान में इस रिपोर्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है,पहले से ही कई मंत्री और नेता फोन टैप होने का आरोप लगाते रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 हजार से प्रभावशाली लोगों के फोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं।

600 रुपए में फोन रिकॉर्ड : एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक साइबर हैकर्स 600 रुपए (2000 पाकिस्तानी रुपए) लेकर फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका डेटा संबंधित पक्ष को भी आसानी से दे दे रहे हैं। विदेश जाने पर भी नेताओं और मंत्रियों का फोन आसानी से टैप किया जा रहा है। इसके लिए करीब 1000 रुपए (3000 पाकिस्तानी रुपए) लिए जा रहे हैं।

4 तरह से लीक किए जा रहे डेटा : पाकिस्तान सरकार के मुताबिक सबसे पहले पाकिस्तान के नागरिक जो सिम कार्ड खरीद रहे हैं, उसे तुरंत वेबसाइट के जरिए अपने कंट्रोल में ले लिया जा रहा है। उससे जिसके पास वो सिम कार्ड है, उसका लोकेशन लगातार ट्रैस किया जाता है।अ इसके बाद सिम कार्ड जिस प्रूफ के जरिए निकलवाया जा रहा है, उसे भी संदिग्ध बेच रहे हैं। इतना ही नहीं फोन टैप किया जा रहा है और उसे भी बेचा जा रहा है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के डिजिटिल प्राइवेसी की पोल खोल दी है।

किसके इशारे पर यह हो रहा है : मिनट मिरर के मुताबिक कुछ वेबसाइट के जरिए इन डेटा को लीक और फोन टैप किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने 2023 में ही पाकिस्तानी दूरसंचार विभाग को इस पर अलर्ट किया था, लेकिन इन साइट्स पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसीन नकवी ने अब नए सिरे से जांच कराने की बात कही है। नकवी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने 14 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
Edited By: Navin Rangiyal
रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउट

रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउटRussia ने बनाई Cancer Vaccine mRNA

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनी

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनीIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu News : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी।

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशाना

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशानायमन से हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर में हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके कारण हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया और उड़ानें रोक दी गईं। इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कई ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही नष्ट कर दिया गया। एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरा।

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानडॉलर के मुकाबले में रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जीएसटी रिफार्म को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रुपए की गिरावट पर कहा कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। घरेलू मुद्रा में गिरावट केवल डॉलर के संदर्भ में है। यह केवल रुपए का मामला नहीं है और दूसरे देशों की करेंसीज भी प्रभावित हैं।

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...Mallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (Tariff) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया।

हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है, नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा

हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है, नहीं माने तो अंजाम बुरा होगाDonald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए. ट्रंप ने हमास को सख्त वॉर्निंग दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने रविवार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए।

Chandra Grahan 2025 : चन्द्रग्रहण में कहीं दिखा ब्लडमून का अद्‍भुत नजारा तो कहीं बादल बने किरकिरी

Chandra Grahan 2025 : चन्द्रग्रहण में कहीं दिखा ब्लडमून का अद्‍भुत नजारा तो कहीं बादल बने किरकिरीChandra Grahan 2025 In India Update : साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण देश कई राज्यों में देखा गया। भारतीय समयानुसार रात 1 बजकर 26 मिनट पर ग्रहण की समाप्ति हुई। नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ में लोगों को पूर्ण चन्द्रग्रहण दिखाई दिया। देश के कई राज्यों में चन्द्रग्रहण से जुड़े सभी पारंपरिक अनुष्ठान भी हुए। भारत में चन्द्रगहण 3 घंटे 28 मिनट तक रहा।

पालघर में अलर्ट, समुद्र तट पर मिले 3 संदिग्ध कंटेनर मिलने से खलबली, तटरक्षक बल और पुलिस ने शुरू की जांच

पालघर में अलर्ट, समुद्र तट पर मिले 3 संदिग्ध कंटेनर मिलने से खलबली, तटरक्षक बल और पुलिस ने शुरू की जांचमहाराष्ट्र में पालघर जिले के तटीय इलाकों में रविवार को तीन संदिग्ध कंटेनर मिले जो बहकर आए थे। अधिकारी इस स्थिति को एक गंभीर सुरक्षा और पर्यावरणीय मामला मान रहे हैं, तटीय गांवों को अलर्ट पर रखा गया है और समुद्र तटों पर गश्त बढ़ा दी गई है। निगम के अनुसार 2 कंटेनर सतपति समुद्र तट पर और एक शिरगांव समुद्र तट पर पाया गया। इसके बाद सुरक्षा और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

Weather Update : राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, पंजाब, हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, IMD का पूर्वानुमान

Weather Update : राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, पंजाब, हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, IMD का पूर्वानुमानउत्तर भारत में बारिश धीमी पड़ गई है जिससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई हिस्सों को राहत मिली है, जहां बाढ़ के कारण विस्थापित हुए हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। हालांकि, राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रही तथा जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में और अधिक तीव्र वर्षा की चेतावनी जारी की।

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर चोरों ने बोला धावा, सामने आया CCTV फुटेज

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर चोरों ने बोला धावा, सामने आया CCTV फुटेजकांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित उनके घर के आसपास मौजूद घरों में चोरी का प्रयास किया गया। पटवारी का घर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में है। घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इसमें नकाबपोश 4 से 5 बदमाश दिख रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस को भी शिकायत की गई है। मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि चोरी के सामान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
