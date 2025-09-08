हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है : Donald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए. ट्रंप ने हमास को सख्त वॉर्निंग दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने रविवार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए। ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट भी शेयर की है। ट्रंप ने कहा कि इजरायल ने तो मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए। ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास से गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते को स्वीकार करने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने कहा, ''हर कोई बंधकों को घर वापस लाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यह युद्ध खत्म हो! इजराइलियों ने मेरी शर्तें मान ली हैं। अब हमास के भी मानने का समय आ गया है। मैंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं माने तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब और नहीं! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद''