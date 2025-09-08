10:29 AM, 8th Sep

पाकिस्तान में 150 में लोकेशन, 600 में फोन टैप : पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों का डेटा कौड़ी के भाव में बिक रहे हैं। लोकेशन के लिए संदिग्ध सिर्फ 150 रुपए (भारतीय) ले रहे हैं। सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। पाकिस्तान में मंत्री, राजनेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोगों के फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों के फोन की लोकेशन 500 रुपए (पाकिस्तानी) में मिल जा रही है, जो भारतीय रुपया सिर्फ 155 है। पाकिस्तान में इस रिपोर्ट ने सियासी हलचल तेज कर दी है. पहले से ही कई मंत्री और नेता फोन टैप होने का आरोप लगाते रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 हजार से प्रभावशाली लोगों के फोन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं, 600 रुपए में फोन रिकॉर्ड : एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक साइबर हैकर्स 600 रुपए (2000 पाकिस्तानी रुपए) लेकर फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका डेटा संबंधित पक्ष को भी आसानी से दे दे रहे हैं। विदेश जाने पर भी नेताओं और मंत्रियों का फोन आसानी से टैप किया जा रहा है। इसके लिए करीब 1000 रुपए (3000 पाकिस्तानी रुपए) लिए जा रहे हैं।