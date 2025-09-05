Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता हो गया है। इसके तहत अमेरिका जापान पर 15 फीसदी आधारभूत टैरिफ लगाएगा। पल पल की जानकारी...
07:46 AM, 5th Sep
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका-जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15 प्रतिशत आधारभूत टैरिफ लागू किया जाएगा। साथ ही, जापान ने अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर का निवेश करने पर सहमति दी।
07:44 AM, 5th Sep
शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और समाज में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का एक अवसर है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। ALSO READ: Teachers Day: शिक्षक दिवस पर अपने टीचर्स को भेजें, ये 10 सबसे बेहतरीन संदेश
07:44 AM, 5th Sep
-राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जल प्रवेश कर चुका है।
-जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर।