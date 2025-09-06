LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पल पल की जानकारी...





11:18 AM, 6th Sep -प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ आई।

-जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक जर्जर इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सिविल डिफेंस और SDRF ने बचाव अभियान शुरू किया।

11:15 AM, 6th Sep AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले 2-3 दिन से खराब चल रही थी। कल शाम अचानक उनकी पल्स रेट काफी नीचे आ जाने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। कल से वे डॉक्टरों की देख-रेख में हैं। अभी वे ठीक हैं। आगामी 2 से 3 दिन तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स की राय है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में रहते हुए वे अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

10:05 AM, 6th Sep Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.



India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025 भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।'

08:44 AM, 6th Sep अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ट्रंप ने इसके लिए शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया।

07:39 AM, 6th Sep अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है... इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।

07:39 AM, 6th Sep -पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे।

-राजस्थान के अजमेर में 1000 घरों में पानी; पंजाब में 43 मौतें।

-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिविल लाइंस के कई हिस्से जलमग्न।