LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 6 september 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (11:23 IST)

भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

rain
Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पल पल की जानकारी...


11:18 AM, 6th Sep
-प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ आई।
-जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक जर्जर इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सिविल डिफेंस और SDRF ने बचाव अभियान शुरू किया।

11:15 AM, 6th Sep
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत पिछले 2-3 दिन से खराब चल रही थी। कल शाम अचानक उनकी पल्स रेट काफी नीचे आ जाने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। कल से वे डॉक्टरों की देख-रेख में हैं। अभी वे ठीक हैं। आगामी 2 से 3 दिन तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स की राय है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में रहते हुए वे अधिकारियों से बातचीत करेंगे।

10:05 AM, 6th Sep
भारत-अमेरिका संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।'

08:44 AM, 6th Sep
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। ट्रंप ने इसके लिए शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया।

08:39 AM, 6th Sep
देशभर में आज गणेश विसर्जन, मुंबई में 1.80 लाख मूर्तियां विसर्जित होंगी। AI के जरिए भीड़ का कंट्रोल, सुरक्षा में 21 हजार जवान। ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025: पहली बार घर में विराजे हैं बप्पा तो जान लीजिए गणेश विसर्जन की सही विधि, ना भूलें ये खास बातें

07:39 AM, 6th Sep
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है... इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।

07:39 AM, 6th Sep
-पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे।
-राजस्थान के अजमेर में 1000 घरों में पानी; पंजाब में 43 मौतें।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिविल लाइंस के कई हिस्से जलमग्न।
-उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ा। शहर में बाढ़ जैसे हालात।
-जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ के चलते आम लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ के पानी में तीन जिलों के करीब 112 गांव डूब चुके हैं और यहां पर मकान, दुकान, फैक्ट्री और वेयरहाउस पानी के नीचे आ चुके हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके में तटबंध के टूटने के कारण 5-6 हजार एकड़ पर खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ALSO READ: कश्मीर में 112 गांव डूबे, हजारों एकड़ में फसलें तबाह, 2014 की बुरी यादें फिर हुईं ताजा



डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पल पल की जानकारी...

ट्रंप ने याद दिलाई दोस्ती तो क्या बोले पीएम मोदी?

ट्रंप ने याद दिलाई दोस्ती तो क्या बोले पीएम मोदी?Modi Trump Friendship : टैरिफ को लेकर भारत से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती याद दिलाई। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं।

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषण

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषणModi cancles US Visit : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज है। उन्होंने इस माह होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को भी रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जाएंगे और संयुक्त राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे।

भारत की रूस और चीन बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे

भारत की रूस और चीन बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगेModi Trump Friendship : भारत की चीन और रूस से बढ़ती करीबी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े कर दिए हैं। उन्हें एक बार फिर अपने पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी की याद सताने लगी है। उन्होंने कहा कि वे मोदी के दोस्त बने रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है।

क्या चीन के जरूरत से ज्यादा करीब जा रहा है भारत

क्या चीन के जरूरत से ज्यादा करीब जा रहा है भारतIndia China Relation : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर अभी भी चर्चाएं हो रही हैं। खासकर, उनकी वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा हो रही है, जिसमें वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हंसते हुए बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह भारत, चीन और रूस के एकजुट होने का संकेत है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
