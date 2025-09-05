शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By Author सुरेश एस डुग्गर
Last Updated :जम्मू , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (22:14 IST)

कश्मीर में 112 गांव डूबे, हजारों एकड़ में फसलें तबाह, 2014 की बुरी यादें फिर हुईं ताजा

Flood in Jammu and Kashmir
Flood in Jammu and Kashmir: मानव निर्मित बाढ़ में कश्मीर पूरी तरह से डूब चुका है। राहत और सहायता अभी कोसों दूर है। यह सच है कि जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ के चलते आम लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं। बृहस्पतिवार को पंपोर के चक-शालीना में झेलम के तटबंध के टूट जाने के बाद पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। तटबंध के टूटने के 48 घंटे बाद भी भारी मात्रा में पानी इन इलाकों में घुस रहा है।
 
 112 गांव डूबे : बाढ़ के पानी में तीन जिलों के करीब 112 गांव डूब चुके हैं और यहां पर मकान, दुकान, फैक्ट्री और वेयरहाउस पानी के नीचे आ चुके हैं। अब प्रभावित लोग सिर्फ नुकसान का आंकलन कर सकते हैं। क्या गरीब और क्या अमीर सब बाढ़ के विनाश का शिकार हो चुके हैं। वहीं, बाढ़ के पानी ने कटाई के लिए तैयार खेतों को बर्बाद कर दिया है। आम लोगों के अनुसार, श्रीनगर के बाहरी इलाके में तटबंध के टूटने के कारण 5-6 हजार एकड़ पर खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों को सरकार से शिकायत यह है कि अगर इलाके को डूबने ही देना था, तो उन्हें फसल लगाने से पहले बता देना चाहिए था, ताकि उनकी मेहनत की फसल ऐसे बर्बाद न होती।सबसे बड़ी शिकायत यह है कि राजधानी श्रीनगर से महज 10 किमी की दूरी पर भी चक-शाली के यह इलाके विकसित नहीं हो पाए हैं।
 
इसका कारण सरकारी कागज में यह पूरा इलाका फ्लड चैनल, मतलब जेहलम के फ्लड एरिया के तौर पर आंकलन है, इसी लिए यहां निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन सच यह है कि मकान, दुकान, कारोबारी अनुष्ठान और यहां तक कि सरकारी दफ्तर, हाईवे और रेलवे भी इसी जमीन के बीच से बनाए गए हैं। विडंबना यह है कि जिस समय बाढ़ आई, तब जम्मू कश्मीर सरकार का बिजली विभाग इलाके में स्मार्ट मीटर लगा रहा था। मुख्यमंत्री ने जब शुक्रवार को इलाके में आई बाढ़ के बाद दौरा किया, तो लोगों को मदद देने का आश्वासन भी दिया।
 
केंद्रीय सरकार से कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के लिए रिलीफ पैकेज की मांग भी उठाई। लेकिन साथ-साथ पिछले 11 सालों में झेलम फ्लड मिटिगेशन प्लान पर काम न होने का ठीकरा बिना नाम लिए पीडीपी-भाजपा सरकार और उपराज्यपाल शासन पर डाल दी। लेकिन सच यह है कि सरकार की अनदेखी के बिना इतना बड़ा इलाका बस नहीं सकता था, और न ही इतना बड़ा नुकसान भी होता।
 
2014 की यादें ताजा हुईं : बुधवार-गुरुवार की रात जैसे ही झेलम नदी ने अपने तटबंधों को तोड़ा, श्रीनगर, पुलवामा, पंपोर और दक्षिण कश्मीर के अन्य हिस्सों में हजारों निवासी 2014 की बाढ़ की तबाही को याद करते हुए दहशत में आ गए। जलस्तर में अचानक वृद्धि से घर, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए, जिससे जान-माल की सुरक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रयास शुरू हो गए।
 
नदी के बांधों के किनारे इकट्ठा हुए निवासी बेचैनी से देख रहे थे कि कैसे उफनती झेलम किसी राक्षस की तरह दहाड़ रही थी। लासजान निवासी शब्बीर अहमद कहते थे कि हम सो नहीं पा रहे थे। हर घंटे हम यह देखने के लिए बाहर आते थे कि पानी बांध को पार कर गया है या नहीं। किसी में आंख बंद करने की हिम्मत नहीं थी। जबकि 2014 की बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक राजबाग के एक दुकानदार इरफान अहमद के बकौल ऐसा लग रहा है जैसे 2014 फिर से आ गया हो। हम रातों को सो नहीं पा रहे थे, लगातार नदी का जलस्तर देखते रहे।
बच्चे पूछते रहे क्या हमारा घर डूब जाएगा : सोइतेंग की तीन बच्चों की मां हलीमा कहती थी कि मेरे बच्चे पूछते रहे, क्या हमारा घर भी डूब जाएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बाढ़ के पानी ने सितंबर 2014 की यादें ताजा कर दीं, जब घाटी ने हाल के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना किया था। घर डूब गए थे, हजारों वाहन नष्ट हो गए थे और आजीविकाएं नष्ट हो गई थीं।
 
पंपोर के एक स्कूल शिक्षक अब्दुल गनी कहते थे कि नदी का जलस्तर बढ़ता देखना अब उस बुरे सपने को फिर से जीने जैसा लगता है। निवासियों ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए। फर्नीचर, दस्तावेज और जरूरी सामान छतों और ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। ताइगन के गुलजार अहमद कहते थे कि हम बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ नंगे पांव दौड़े, जो कुछ भी बचा पाए, उसे उठाकर। हमारा ज्यादातर फर्नीचर अब छत पर है। हम दुआ करते हैं कि वह सुरक्षित रहे।
