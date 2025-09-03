LIVE: GST परिषद की बैठक आज से, दो स्लैब पर लग सकती है मुहर

उत्तरप्रदेश इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, मानसूनी संकट से कई जिले जूझ रहे है। सरकार की तरफ से प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि खादर क्षेत्रों में, नदी के आसपास न जायें, बिजली के नंगे तारों पोल से बचकर रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, ताकि लोग सुरक्षित रहें। लेकिन इस सबके बावजूद राज्य के कई जिलों में तेज और लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है।