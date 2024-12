India-China : NSA डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए चीन में, उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

Mumbai Boat heading to Elephanta Island capsizes near Gateway of India : मुंबई में बड़ा हादसा हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट बीच समुद्र में डूब गई। 80 लोगों की क्षमता वाली बोट में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 8.25 बजे विधानसभा में जानकारी दी कि मरने वाले 13 लोगों में से 10 आम लोग हैं जबकि 3 नेवी के कर्मचारी हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को 6 अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।