हाशेम सफीद्दीन होगा हिजबुल्ला का नया चीफ, क्या है उसका नसरल्लाह से कनेक्शन?

कौन है सफीद्दीन : सफीद्दीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के दीर कानून एन नाहर में हुआ था। वह खुद को मौलवी बताता है और हर समय काली पगड़ी पहनता है। वह इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का भी दावा करता है। वह हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का भी सदस्य है, जो समूह के सैन्य अभियानों का प्रबंधन करती है। साथ ही वह संगठन के राजनीतिक मामले भी देखता है।

सफीद्दीन के ईरान और अयातु्ल्लाह खुमैनी से भी बेहतर संबंध है। 2017 में अमेरिका हाशेम को आतंकवादी घोषित कर चुका है। इसी वर्ष सउदी अरब ने भी हाशेम को आतंकी घोषित कर दिया। बहरहाल वह भी इजराइल के टारगेट पर है।

