जर्मनी क्यों बढ़ाना चाहता है भारत के साथ साझेदारी?

The Election Commission gave these instructions regarding voter identity card : निर्वाचन आयोग ने राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि पहचान पत्र के जरिए किसी मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है तो उसे मतदाता पहचान पत्र की लिपिकीय या वर्तनी की त्रुटियों को नजरअंदाज करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वास्तविक मतदाता मतदान के अपने अधिकार से वंचित न हो।