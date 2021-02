भारतीय-अमेरिकी भाव्या लाल को अब नासा की कमान

वॉशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी को सोमवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। भाव्या अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि भाव्या के पास अभियांत्रिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं नीति समुदाय की सक्रिय सदस्य भी हैं।

भव्या लाल के पास 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसटीपीआई) में अनुसंधान स्टाफ के एक सदस्य के रूप में काम करते हुए इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में व्यापक अनुभव है।

उन्होंने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और नेशनल स्पेस काउंसिल के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रणनीति और नीति के विश्लेषण का नेतृत्व किया। साथ ही वे नासा, रक्षा विभाग और खुफिया सहित संघीय अंतरिक्ष-उन्मुख संगठन के लिए भी काम कर चुकी है।

has named as for the agency. As senior White House appointee at NASA, Lal served as member of the Biden Presidential Transition Agency Review Team for the agency & oversaw agency’s transition under the administration of President Biden: NASA