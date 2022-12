यूजर्स कहेंगे तो मैं ट्विटर CEO का पद छोड़ दूंगा, एलन मस्क ने किया सर्वे

एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद ही आए दिनों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि मस्क ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद से ही ट्विटर में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। मस्क भी आए दिन मजेदार टवीट करते हैं।



उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया है, जिसमें ट्विटर यूजर्स से यह तय करने के लिए कहा गया है कि उन्हें सीईओ के रूप में पद छोड़ना चाहिए या नहीं और उन्होंने वादा किया कि पोल के परिणाम का पालन करेंगे। मस्क का ट्विटर सीईओ के रूप में कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा है।

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.