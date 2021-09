न्यूयॉर्क में भारी बारिश से तबाही, पानी में डूबे वाहन, 41 की मौत

न्यूयॉर्क। तूफान 'इडा' के प्रभाव से शहर में जबर्दस्त बारिश हुई और क्षेत्र में बाढ़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बाढ़ के पानी में वाहन डूब गए और घरों में पानी भर गया।

बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। न्यूयॉर्क शहर और न्यूजर्सी में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई है।

न्यूयॉर्क के एफडीआर ड्राइव और ब्रोंक्स रिवर पार्कवे बुधवार देर शाम तक जलमग्न थे। सबवे स्टेशनों और पटरियों पर बाढ़ का इतना पानी आ गया कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया।

ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में मेट्रो सवार पानी से भरी कोच में सीटों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अन्य वीडियो में दिखा कि शहर और उसके आस-पास प्रमुख सड़कों पर वाहन अपनी खिड़कियों तक डूबे हुए हैं और सड़कों पर कचरा बह रहा है।

"At least 41 dead in New York area storms," AFP quotes officials. As per the news agency, New York Governor had declared a state of emergency over storm Ida.