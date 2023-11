नेपाल में फिर भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में भी कांपी धरती

Nepal earthquake : नेपाल में रविवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। इधर अफगानिस्तान में भी देर रात भूकंप आया। इससे पहले शुक्रवार को आए भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई। भूकंप की वजह से अब तक 157 लोग मारे जा चुके हैं जबकि दर्जनों घायल हो गए। यह नेपाल में 2015 के बाद से सबसे विनाशकारी भूकंप था।

नेपाल में आठ साल में आए सबसे भीषण भूकंप के एक दिन बाद शनिवार को नेपाल में 4.2 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया। शनिवार दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर जाजरकोट जिले में यह झटका दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, भूकंप के बाद का झटका 4.2 तीव्रता का था और इसका केंद्र रामिदंडा था। यह झटका शुक्रवार रात आए भूकंप के बाद महसूस किया गया।

नेपाल के साथ ही अफगानिस्तान में भी आज भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, रविवार तड़के अफगानिस्तान के फैजाबाद में रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र फैजाबाद से लगभग 328 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

Earthquake of Magnitude:4.5, Occurred on 05-11-2023, 01:25:36 IST, Lat: 37.64 & Long: 74.21, Depth: 10 Km ,Location: 328km ENE of Fayzabad, Afghanistan