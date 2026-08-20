डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला, इकोनॉमिक डी-डे घोषित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इकोनॉमिक डी-डे (Economic D-Day) की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश की वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियां ईरान के लिए किसी तरह की मदद का रास्ता खोलती हैं, तो उन्हें भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना होगा। ALSO READ: सर्जियो गोर के J&K दौरे से भड़का Pakistan, 'जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा' वाले बयान पर अमेरिकी राजदूत तलब
सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डील करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात है कि वे इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई का एलान कर रहा हूं। यह बड़े स्तर पर आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग-थलग करने की मुहिम होगी।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत को कमजोर किया जाएगा। जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबार, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियों के जरिए ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप ने खास तौर पर तेल की तस्करी, तेल टैंकरों की अदला-बदली, नकदी के जरिए पैसे भेजने, मनी एक्सचेंज कंपनियों के इस्तेमाल और जहाजों को फर्जी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करने जैसी गतिविधियों का जिक्र किया। ALSO READ: भारत से सीख ले अमेरिका! ट्रंप ने की वोटर ID अनिवार्य करने की मांग, CEC ज्ञानेश कुमार का लिया नाम
सहयोगियों से की अपील
उन्होंने इस अभियान की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी में अमेरिकी सैनिकों की लैंडिंग से की। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से अपील की कि वे ईरान से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका का साथ दें।
ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी नष्ट हो गई है। वायु सेना बेकार हो गई है और सैन्य कारखाने में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव है औऱ नए कदमों से तेहरान की क्षमता और सीमित हो जाएगी। ALSO READ: बड़बोले ट्रंप की घटिया बेशर्मी, अंकारा में नहीं था Trump को कोई खतरा
क्या है इकोनॉमिक डी-डे?इकोनॉमिक डी-डे कोई आधिकारिक आर्थिक या कानूनी शब्द नहीं है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित बहुत बड़े पैमाने की आर्थिक कार्रवाई को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। इतिहास में D-Day 6 जून 1944 को नॉर्मंडी में मित्र देशों की सेना के बड़े सैन्य अभियान के लिए जाना जाता है। इस अभियान ने यूरोप में नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने इसी ऐतिहासिक संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ अपनी नई आर्थिक मुहिम को “Economic D-Day” कहा है।
ईरान के खिलाफ क्या होगा?ट्रंप की घोषणा के मुताबिक, अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ाना चाहता है। खास तौर पर:
-ईरान की तेल तस्करी पर कार्रवाई तेल टैंकरों और जहाजों से जुड़े नेटवर्क पर दबाव
-नकदी के जरिए होने वाले लेनदेन पर रोक
-मनी एक्सचेंज कंपनियों पर कार्रवाई फर्जी कंपनियों के नाम पर जहाजों के रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई
-ईरान की मदद करने वाले दूसरे देशों की वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों पर भी आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी।