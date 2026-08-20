डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला, इकोनॉमिक डी-डे घोषित

सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डील करने का जितना बड़ा मौका मैंने दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया। दुख की बात है कि वे इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई का एलान कर रहा हूं। यह बड़े स्तर पर आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग-थलग करने की मुहिम होगी।

सहयोगियों से की अपील

उन्होंने इस अभियान की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी में अमेरिकी सैनिकों की लैंडिंग से की। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से अपील की कि वे ईरान से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका का साथ दें।

ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा दबाव

क्या है इकोनॉमिक डी-डे?

ईरान के खिलाफ क्या होगा?

इकोनॉमिक डी-डे कोई आधिकारिक आर्थिक या कानूनी शब्द नहीं है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित बहुत बड़े पैमाने की आर्थिक कार्रवाई को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। इतिहास में D-Day 6 जून 1944 को नॉर्मंडी में मित्र देशों की सेना के बड़े सैन्य अभियान के लिए जाना जाता है। इस अभियान ने यूरोप में नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने इसी ऐतिहासिक संदर्भ का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ अपनी नई आर्थिक मुहिम को “Economic D-Day” कहा है।ट्रंप की घोषणा के मुताबिक, अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ाना चाहता है। खास तौर पर:-ईरान की तेल तस्करी पर कार्रवाई तेल टैंकरों और जहाजों से जुड़े नेटवर्क पर दबाव-नकदी के जरिए होने वाले लेनदेन पर रोक-मनी एक्सचेंज कंपनियों पर कार्रवाई फर्जी कंपनियों के नाम पर जहाजों के रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई-ईरान की मदद करने वाले दूसरे देशों की वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों पर भी आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी।