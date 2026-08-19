खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक सेना के खिलाफ बगावत, जानें सेना प्रमुख मुनीर के विरोध की असल वजह

Khyber Pakhtunkhwa Bajaur protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) और बलूचिस्तान में जारी भारी जनाक्रोश के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में भी पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। बाजौर समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर उतरे लोगों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैन्य अधिकारियों को 'वर्दी वाले दहशतगर्द' करार दिया।

सड़कों पर गूंजे तीखे नारे

क्यों हो रहा है मुनीर का विरोध?

खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून समुदाय और स्थानीय निवासियों द्वारा पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर का कड़ा विरोध करने के पीछे कई कारण हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खात्मे के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सैन्य ऑपरेशन चलाती है, जिसमें निर्दोष पश्तून नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जाता है। बलूचिस्तान की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा से भी पश्तून युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को सेना द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उठाए जाने और गायब कर दिए जाने के गंभीर आरोप हैं।

संसाधनों का दोहन और स्थानीय लोगों की उपेक्षा

इस प्रांत के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो पूरे पाकिस्तान में किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और विकास के अवसर नहीं दिए जाते। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI का खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत जनाधार है। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा इमरान खान और उनके समर्थकों पर की गई सख्त कार्रवाई से भी स्थानीय लोगों में सेना के प्रति गहरा असंतोष और गुस्सा है।

पश्तून अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन पश्तून तहफुज मूवमेंट (PTM) लंबे समय से सेना की ज्यादतियों, फर्जी मुठभेड़ों और चेकपोस्टों पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, जिससे आम जनता में अपनी जमीन और सम्मान की रक्षा की भावना मजबूत हुई है।

पीओके और मुजफ्फराबाद में भी बगावत

दूसरी ओर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रशासन वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है।