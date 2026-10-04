'आप दुनिया के असली हीरो हैं': कैप्टन स्मित मछार से बोले नेतन्याहू, पीएम मोदी संग दिया इजरायल आने का न्योता

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित मछार से फोन पर लंबी चर्चा की और उनकी सूझबूझ की जमकर सराहना की। नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को इजरायल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्हें इस समारोह के प्रतिष्ठित 'वार्षिक मशाल प्रज्जवलन समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कैप्टन के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली।

"मुझे लगा प्लेन को कुछ हुआ है..." - कैप्टन स्मित की जुबानी, हाईजैक की पूरी कहानी

पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत में कैप्टन स्मित मछार ने उस डरावने वाकये का रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्यौरा दिया। कैप्टन ने बताया कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शुरुआत में समझ ही नहीं आया।

दरवाजे के लिए संघर्ष

पूरी दुनिया कर रही है सलाम

इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह न करते हुए विमान और यात्रियों को बचाने वाले कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी अब वैश्विक स्तर पर सराही जा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उनके साहस को सलाम करते हुए कहा कि आप केवल भारत या इजरायल के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता और दुनिया के सच्चे हीरो हैं।