पाकिस्तान में हथियारबंद लोगों ने खदानकर्मियों पर किया हमला, 20 खनिकों की मौत

Who is Shantanu Naidu : देश के अनमोल रत्न रतन टाटा के निधन से पूरा देश शोक में डूबा गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चाएं उनके साथ रहने वाले शांतनु नायडू की भी हो रही है। कौन हैं शांतनु नायडू (who is shantanu naidu) और कैसे हुई रतन टाटा से उनकी मुलाकात और कैसे बने टाटा के खास।