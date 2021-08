काबुल एयरपोर्ट : उड़ते विमान से गिरे लोग, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो

ऐसा ही एक भयावह दृश्य सामने आया जहां उड़ते विमान से 2 लोग गिर गए। एएनआई ने राइटर्स के हवाले से कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों लोग काबुल छोड़ने के लिए जबर्दस्ती विमान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।

Unbelievable and tragic, two people who tied themselves to an airplane wheel falling from high as the aircraft takes off. Via @AsvakaNews#Afghanistan pic.twitter.com/PXAmCxautu