मलेशिया में हवा में टकराए नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर, 10 की मौत

helicopter accident : मलेशिया में नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। हादसे उस समय हुआ जब लुमुत नौसैन्य बेस पर एक हेलीकॉप्टर का पंखा दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। दोनों ही हेलीकॉप्टर स्टेडियम के ग्राउंड में गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में 10 की मौत हो गई।

मीडिया खबरों के अनुसार, दोनों हेलीकॉप्टर रॉयल मलेशियन नेवी के एक समारोह के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों हवा में आपस में टकरा गए।

दुर्घटना के बाद सभी मृतकों के शव को लुमुत आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

#BREAKING: Royal Malaysian Navy has confirmed that 10 people have died after two helicopters, identified as models HOM (M503-3) and Fennec (M502-6), collided and subsequently crashed at 9.32am during Navy Parade rehearsal. pic.twitter.com/mBlhS4Kxwg