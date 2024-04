महंगा पड़ा पाकिस्तान को मिसाइल उपकरण देना, 4 कंपनियों पर लगी रोक

Controversy broke out over the new logo of Doordarshan : सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन न्यूज के ‘लोगो’ का रंग लाल से बदलकर नारंगी करने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे ‘पूरी तरह से अवैध’ और ‘भाजपा समर्थक पक्षपात’ को प्रतिबिंबित करने वाला करार दिया। भाजपा ने बदलाव को ‘घर वापसी’ करार देते हुए तर्क दिया कि ‘भगवा लोगो’ का परीक्षण 1982 में किया गया था।