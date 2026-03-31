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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 31 मार्च 2026 (18:20 IST)

कांग्रेस तक पहुंचा सत्‍तन गुरु का कुर्सी कांड, अब कांग्रेस नेता आधी रोटी में दाल लेने पहुंचे पूर्व विधायक के घर

Sattan Guru
बीजेपी के पूर्व विधायक सत्‍तन गुरु के कुर्सी कांड ने इंदौर की आबो-हवा में एक बार फिर से राजनीति का रंग घोल दिया है। कुर्सी न मिलने से नाराज हुए सत्‍तन गुरु को पहले उन्‍हीं की पार्टी भाजपा के नेता माफी मांगने और मनाने पहुंचे थे, अब कांग्रेसी आधी रोटी में दाल लेने उनके पास पहुंच गए। अब सत्‍तन की पार्टी के नेता उनसे माफी मांगने पहुंचे यह तो समझ आता है, लेकिन कांग्रेसी क्‍यों उनके पैर पकड रहे हैं, यह समझ से परे हैं।

बता दें कि रविवार को इंदौर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन को मंच पर कुर्सी नहीं मिली थी, जिससे वे नाराज होकर घर चले गए थे। बाद में भाजपा के शहर अध्‍यक्ष सुमित मिश्रा उनसे माफी मांगने पहुंचे थे और पूरी पार्टी की तरफ से माफी मांगी। लेकिन अब कांग्रेसी फूल माला लेकर सत्‍तन के घर उनका स्‍वागत करने चले गए।

ये कांग्रेसी पहुंचे सत्‍तन के घर : मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन का सम्मान करने के लिए कांग्रेस के नेता उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपने ही कर्मठ और वरिष्ठ नेताओं का निरंतर अपमान कर रही है। जिला कांग्रेस सेवादल कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश जोशी एवं इंदौर शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव सत्तन के घर पहुंचे थे।

क्‍या है पूरा कुर्सी कांड : दरअसल, रविवार को इंदौर के दशहरा मैदान पर नगर निगम का एक कार्यक्रम था। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट सहित शहर के तमाम दिग्गज जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सत्यनारायण सत्तन को भी इस कार्यक्रम के लिए विशेष निमंत्रण भेजा गया था। जब सत्तन गुरु वहां पहुंचे तो  मंच तैनात एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोक दिया। कार्यकर्ता का तर्क था कि बैठने की निर्धारित सूची और कुर्सियों पर उनका नाम नहीं लिखा है। इस अपमानजनक व्यवहार से आहत होकर सत्तन गुरु कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही वहां से वापस लौट आए थे।

भाजपा नगर अध्यक्ष के माफी मांगने के बाद पहुंचे कांग्रेसी : नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सत्तन गुरु के घर पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में वरिष्ठ नेता से लंबी चर्चा की और उनका आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि सत्तन गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी के विभिन्न अभियानों में हमें सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उन्होंने रविवार की घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी करार दिया। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे गुरुजी को आगामी कार्यक्रमों में वक्ता के तौर पर आमंत्रित करने आए थे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यदि गुरुजी नाराज होते हैं तो वे उनसे 25 बार माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद अब कांग्रेसी नेता सत्तन का सम्मान करने पहुंच गए।

भाजपा चौथे चरण की है, हम तो पहले चरण के हैं : पूरे मामले पर अपनी बेबाक राय रखते हुए सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि भाजपा अब चौथे चरण की हो गई है, हम तो पहले चरण के हैं। पार्टी में नए लोग आ गए हैं और उनके रीति-रिवाज भी बदल गए हैं। उन्होंने बताया कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन किया था और रास्ते में रोककर कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। सत्तन गुरु के अनुसार चूंकि यह आयोजन नगर निगम का था, इसलिए वहां की अव्यवस्थाओं के लिए सीधे तौर पर महापौर ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब उन्हें बैठने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने वहां से चले जाना ही उचित समझा।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
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