मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सेबी अध्यक्ष तुरंत इस्तीफा दें, इंदौर में बोले पवन खेड़ा

Jasdeep Singh Gill will be the new head of Radha Soami Satsang Beas : जसदीप सिंह गिल को सोमवार को तत्काल प्रभाव से डेरा राधास्वामी सत्संग ब्यास (RSSB) का आध्यात्मिक प्रमुख नामित किया गया। डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने इस आशय की घोषणा की। देश-विदेश में बड़ी संख्या में डेरा राधास्वामी के अनुयायी हैं। समय-समय पर देश के शीर्ष राजनेता भी डेरा ब्यास जाते रहते हैं।