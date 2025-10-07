इंदौर में I Love Pig के पोस्‍टर से बवाल, सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, पुलिस को नहीं पता किसने लगाए, राजनीति गरमाई

पूरे देश में आई लव मोहम्‍मद और आई लव महाकाल के बाद अब इंदौर में आई लव पिग के पोस्‍टर लगाए गए हैं। इन पोस्‍टर से इंदौर में बवाल मच गया है। मुस्‍लिम समाज के लोग सडकों पर उतर आए हैं।पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और पोस्टर लगाने वालं पर कार्रवाई करना चाहिए। मुस्लिम समाज ने इन्हें जानबूझकर लगाए गए विवादित पोस्टर बताते हुए कड़ी नारेबाजी की और तत्काल एफआईआर की मांग की। बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर जमा हो गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी।मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व शहर की शांति भंग करने के लिए ये पोस्टर लगाते घूम रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये पोस्टर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिए, लेकिन विरोध जारी है। कलेक्टर चौराहे पर ‘आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज करो’ के नारे लगाए गए हैं।बता दें कि इंदौर के कलेक्टर चौराहे पर किसी ने एक पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर पर I LOVE PIG MUMMU SAVE ANIMALS लिखा हुआ है। साथ में पिग का फोटो भी लगा हुआ है।बत दें कि इस्लाम में जो सूअर को अपवित्र माना जाता है। ऐसे में यह मामला संवेदनशील हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। पुलिस जांच में लगी है कि ये पोस्टर किसके इशारे पर लगाए गए।मामले में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा, “हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। कोई किससे प्रेम करे या किस रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करे, यह उसका व्यक्तिगत अधिकार है” वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, ऐसे पोस्टर शहर की शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने की साजिश हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर कोई ‘पिग’ से प्यार का इजहार करता है, तो यह उसकी सोच है, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं।इस मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि पोस्टरों को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पहले ही इसे लेकर आदेश जारी किया जा चुका है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ये पोस्टर लगा है इसमें पता लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति ने और किस उद्देश्य से पोस्टर लगाया है।Edited By: Navin Rangiyal