छत्रपति संभाजी राजे महाराज की पत्नी येसूबाई कौन थीं?

Rahul Gandhis prediction in the stock market came true: छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाजार इन दिनों किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि शेयर मार्केट में खुदरा निवेशकों को नुकसान होगा।