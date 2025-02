क्या सच में सेलेनियम की अधिकता से होता है गंजापन, जानिए क्या है अचानक बाल गिरने की वजह

Can too much screen time affect your sleep: आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। वे घंटों मोबाइल, टैबलेट या टीवी पर बिताते हैं। माता-पिता भी अक्सर बच्चों को मोबाइल देखकर फुर्सत तलाशते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है की छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आने से उनकी नींद पर बुरा असर पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे।