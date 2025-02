बालों के लिए वरदान है नीम का पानी, इस तरीके से इस्तेमाल करने से मिलेंगे अद्भुत फायदे

Why Do Men Need More Water Than Women In Hindi: पानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह हमारे शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, और हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है? जब पुरुष पर्याप्त पानी पीते हैं, तो इससे उनके शरीर का तापमान सही रहता है, ब्लड वॉल्यूम बेहतर होता है, एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस में सुधार होता है और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां भी दूर होती हैं। आइये इसे विस्तार से समझते हैं