ढपोरशंख: बड़ी बातें, खाली हाथ" एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो केवल बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन असल में कुछ कर नहीं पाता। यह कहानी बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का महत्व सिखाती है। Dhaporshankh: Big Words, Empty Deeds" is an entertaining and moral-filled story about a man who talks big but delivers nothing. This tale teaches children the importance of honesty, hard work, and sincerity.