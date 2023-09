हिंदी दिवस पर कविता : हिंदी हैं हम, हिन्दोस्तान हैं हम

In which countries Hindi is spoken: हिन्दी सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती है। यह दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्‍व में करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। 10 जनवरी को विश्‍व हिन्दी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आओ जानते हैं कि किन किन देशों में व्यापक स्तर पर बोली जाती है हिन्दी।